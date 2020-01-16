تركي آل الشيخ يُشيد في عمرو دياب و حماقي “كسروا الدنيا”!

المستقلة/ منى شعلان/ أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية، بالمملكة العربية السعودية، بالجماهيرية الجارفة للنجمين عمرو دياب، ومحمد حماقى، من قبل الجمهور السعودي، خاصة بعد إحيائهما حفلات غنائية ضمن موسم الرياض الترفيهي.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “عمرو دياب وحماقي أنا اعرف أنهم فنانين كبار، لكن لم أتصور حجم الجماهيرية الجارفة لهم في المملكة العربية السعودية… كسروا الدنيا في موسم الرياض والمدل بيست. شابوه لفنانين مصر“.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب ، كان قد أحيا مجموعة من الحفلات الغنائية فى المملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض الترفيهي ، وأيضا إختتم حفلات المدل بيست ، بينما أحيا الفنان محمد حماقي حفل ” المدل بيست” وحقق نجاحا كبيرا.

ويعتبر موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.