تركي آل الشيخ يخاطب الأهلي المصري بشأن استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي

المستقلة/ ممدوح سليمان/ وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، خطاب إلى النادي الأهلي المصري، طالب فيه إشعاره رسميا بقبول أو رفض استقالته من رئاسة النادي الشرفية.

ووجه آل الشيخ حديثة لمحمود الخطيب رئيس النادي قائلا، “لقد تشرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله.. لقد تقدمت بتاريخ 25/5/2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة”.

وطالب تركي من النادي الأهلي البت في استقالته، وسرعة حسمها وإشعاره بالنتيجة في أقرب وقت، مضيفا، “أمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع”، متمنيا للنادي الأهلي كل التوفيق والنجاح، ولمصر الازدهار، مؤكدا، “سأستمر عاشقا للنادي ومن جمهوره”.