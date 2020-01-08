تركيا : وزير الخارجية سيزور العراق غداً الخميس

المستقلة /- اكدت وزارة الخارجية التركية ، ان مولود جاويش أوغلو، سيصل إلى العراق يوم غداً الخميس، لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة مع المسؤولين العراقيين.

وأعلنت الخارجية التركية في بيان تابعته “المستقلة“، اليوم الأربعاء، أنه “في سياق جهودنا الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر المتصاعد في أعقاب التطورات الأخيرة في المنطقة، سيقوم وزير الخارجية جاويش أوغلو بزيارة للعراق في 9 كانون الثاني/ يناير 2020”.

وأوضحت، أنه “من المخطط أن يبحث جاويش أوغلو خلال زيارته إلى بغداد اخر المستجدات في المنطقة والمواضيع الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين”.