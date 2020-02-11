تركيا تعلن حصيلة ردها العسكري على مقتل جنودها بإدلب

المستقلة / أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء الاثنين، حصيلة ردها العسكري المتواصل ضد النظام السوري، بعد مقتل عدد من جنودها في قاعدة عسكرية بإدلب.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه “جرى تحييد 101 عنصرا من قوات النظام السوري”، ردا على مقتل 5 من الجنود الأتراك في قاعدة تفتناز التي تتواجد فيها القوات التركية شمال سوريا.

Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmıştır.https://t.co/Fb2FUuYhCL pic.twitter.com/oImnXjDn9U — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2020

وأشار البيان إلى أن الجيش التركي دمّر أيضا 3 دبابات ومنصتي مدافع للنظام السوري، إلى جانب إصابة طائرة مروحية تابعة لنظام الأسد، وكذلك قصف 115 موقعا للنظام.