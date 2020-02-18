تركيا تعلن ترحيل 229 «إرهابيا» أجنبيا إلى بلدانهم

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمنية قامت بترحيل 229 شخصا من المقاتلين الأجانب «الارهابيين» المعتقلين لديها منذ أكتوبر الماضي، إلى بلدانهم.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن مدير إدارة الهجرة بالوزارة عبدالله آياز قال إن، « من بين المرحلين 75 شخصا يحملون جنسيات الاتحاد الأوروبي».

وأوضح أن السلطات الأمنية التركية قامت بترحيل 7898 «إرهابيا» أجنبيا من 102 دولة منذ عام 2011 حتى الآن في حين منعت السلطات دخول 94 ألف أجنبي إلى الأراضي التركية للاشتباه في صلتهم بالتنظيمات «الإرهابية».

وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق بدء ترحيل الأجانب المنتمين لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» المعتقلين لديها وفي سوريا إلى بلدانهم.

وأثارت مسألة التعامل مع عناصر «داعش» وأسرهم المعتقلين في سوريا جدلا كبيرا حيث أكدت تركيا على إعادة «الإرهابيين» إلى بلدانهم لكن العديد من الدول الأوروبية رفضت ذلك بسبب إسقاط جنسياتهم.