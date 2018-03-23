تركيا تعلن استئناف الرحلات الجوية الى اربيل فقط

(المستقلة)… اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم استئناف الرحلات الجوية الى اقليم كوردستان، وذلك بعد حظر فرضته سلطة الطيران العراق منذ خمسة اشهر.

وقال يلدرم “نعلن رفع الحظر الجوي المفروض على إقليم شمال العراق اعتبارا من اليوم”.

وأضاف ان بامكان الرحلات التجارية المدنية التوجه من تركيا وأوروبا إلى أربيل فقط ولن تتوجه أي رحلة جوية إلى السليمانية.

ولم يوضح يلدرم اسباب ابقاء الحظر على السليمانية.

وكانت بغداد فرضت حظرا على تسيير الرحلات الدولية إلى مطارات أربيل والسليمانية في ايلول سبتمبر الماضي، ضمن إجراءات “عقابية” ضد كوردستان على خلفية استفتاء الاستقلال عن العراق.(النهاية)