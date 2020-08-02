تركيا تعلق رحلاتها الجوية من وإلى العراق

(المستقلة)… قررت سلطة الطيران المدني التركي تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق حتى شهر أيلول القادم، بتوصيات من وزارة الصحة التركية.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي في تنويه تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إنها “تود أن تبين للمسافرين بأن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول القادم” .

وفيما يخص إجراءات السفر للمواطنين العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق، أكدت السلطة أنه “سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين”. (النهاية)