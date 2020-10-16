تركيا تستقبل أكثر من 25 مليون سائح

المستقلة / متابعات …. أعلنت وكالة الأناضول التركية عن تقرير لها حول السياحة في تركيا خلال العام الماضي 2019، والذي يبين أرقاما كبيرة خلال سبعة اشهر فقط .

تركيا كانت قد أعلنت خلال العام الحالي إيقاف استقبال السياح إليها وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بداخل تركيا وهو ما جعل نظامها السياحي يعترض للعديد من التهديدات التي من شأنها ان تسجل خسارة كبيرة لتركيا بسبب قلة السياح خلال عام 2020.

لكن وبحسب تقرير أعلنته وكالة الأناضول التركية مؤخراً يبين ان حجم السياح الاجانب قد وصل عددهم لأكثر من 25 مليون سائح فقط خلال 7 أشهر خلال العام الماضي فقط.