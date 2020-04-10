تركيا ترسل مساعدات طبية لإسرائيل

المستقلة /قررت تركيا تزويد اسرائيل بمعدات طبية، تشمل كمامات الوجه والوزرات الواقية والقفازات المعقمة، لمساعدة تل أبيب على مكافحة تفشي وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا.

وسجلت اسرائيل حوالي 10000حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 92 حالة وفاة.

وتأتي مبادرة أنقرة بعد سنوات من العلاقات الباردة مع تل أبيب إثر مقتل 10 مدنيين أتراك على أيدي عناصر من قوة كوماندوز.

ووافقت الحكومة التركية على بيع معدات طبية للكيان مستندة إلى أسباب “إنسانية”.

ومن المتوقع أيضا أن تسمح تل ابيب لشحنة مماثلة من المساعدات الطبية التركية بالوصول إلى السلطة الفلسطينية دون أي معوقات، وفقًا لمسؤول تركي رفيع المستوى، بحسب ما ذكر موقع “بلومبيرغ”.

هذا ومن المبكر القول إن محاولة أنقرة إظهار التضامن مع تل أبيب خلال الوباء ستمهد الطريق لتحسين العلاقات المتوترة بين تركيا والكيان.