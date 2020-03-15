تركيا: إصابة مواطن عاد من العمرة بفيروس كورونا

المستقلة /أثار إعلان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن تسجيل إصابة مواطن تركي عائد من العمرة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19″، ردودا واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

#عاجل | إصابة جديدة بكورونا لمواطن تركي بعد عودته من العمرة (وزير الصحة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 14, 2020

تصريح وزير الصحة التركي أوردته بشريط عاجل وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قالت في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: “عاجل | إصابة جديدة بكورونا لمواطن تركي بعد عودته من العمرة (وزير الصحة)”.

ما أثار ردود فعل مغردين كان إعلان المملكة العربية السعودية، بتاريخ الـ27 من فبراير/ شباط الماضي، تعليق الدخول إلى المملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف “مؤقتا”، إضافة لتعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية القادمين من دول يشكل فيروس كورونا خطرًا فيها.

وشملت الإجراءات المعلنة حينها تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مع استثناء السعوديين الموجودين في الخارج حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية.