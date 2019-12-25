ترشيح العيداني يثير غضب المتظاهرين

(المستقلة)..اثار خبر ترشيح محافظ البصرة اسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء غضب المتظاهرين في بغداد والبصرة والسماوة.

وأعلن متظاهرو ساحة التحرير في بغداد بيانا أوضح رفضهم العيداني ولكل مرشح يمثل الأحزاب الحاكمة.

فيما جابت شوارع السماوة تظاهرات رددت فيها شعارات تعبر عن رفض ترشيح العيداني واي ممثل عن الأحزاب

أما البصرة فلم تمنع الإجراءات الأمنية المشددة من التصعيد بعد أن شهدت المحافظة هدوءا نسبيا الأيام الماضية وأعلن المتظاهرون عن رفضهم لترشيح اسعد العيداني.

وأشارت الأنباء إلى اتفاق تحالف البناء على ترشيح اسعد العيداني بعد رفض المرشح السابق قصي السهيل الذي أعرب في رسالة خطية عن انسحابه من الترشح.

في الوقت نفسه رفضت كتلة سائرون اعتبار كتلة الفتح هي الكتلة الأكبر في البرلمان وبالتالي احقيتها في تقديم مرشح لرئاسه الحكومة مطالبة رئيس الجمهورية بتسمية مرشح من قبله وفق ما يشير إليه الدستور بعد إخفاق مرشح الكتلة الأكبر عادل عبد المهدي واستقالته.

ويصر المتظاهرون على أن يكون المرشح لتشكيل الحكومة من خارج أحزاب السلطة وان يحظى بقبول المتظاهرين في ساحات الاعتصام.