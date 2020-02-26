ترخيص مصنعي كمامات في الاردن

المستقلة/ قال وزير الصحة سعد جابر ، انه تم الترخيص لمصنعين أردنيين لإنتاج الكمامات الطبية لتغطية الطلب المحلي المتزايد.

وبين الوزير في تصريحات رصدتها المستقلة انه الوزارة تتلقى تقارير كل ساعتين من السفارات الأردنية في الصين وكوريا وإيطاليا ، بالإضافة الى تقرير دوري من منظمة الصحة العالمية.

وعن التهافت على الكمامات، قال الوزير : طالبنا المؤسسة العامة للغذاء والدواء اجراء تفتيش على الصيدليات لمنع استغلال المواطن ، ومنعنا إعادة تصدير الكمامات.

وعن الحديث عن بيع كمامات بسعر 15 دينار ، قال الوزير : سنغلظ العقوبات على المخالفين.

وعن حديثه عن الشماغ والكمامة ، قال ان الكمامة والشماغ تحميان من حول الشخص المصاب اذا عطس مثلا بمنع انتشار الرذاذ، لكنها لا تحمي الشخص السليم من المرض.

وبين ان الكمامة التي تحمي من فايروس كورونا نوع مخصص ومن الصعب ان يعثر عليها المواطن في السوق المحلي.