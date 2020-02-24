ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 27

(المستقلة) – حسام الدين جمال – انتهت مساء الإثنين منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت فوز ليفربول المتصدر على ضيفه وست هام يونايتد.

ويعتلي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وفي المركز الثالث يأتي ليستر سيتي برصيد 50 نقطة، ثم تشيلسي برصيد 44 نقطة، يليه مانشستر يونايتد الخامس بـ41 نقطة.

ويقع توتنهام في المركز السادس برصيد 40 نقطة متساويا مع شيفيلد يونايتد السابع، ثم ولفرهامتون برصيد 39 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز التاسع بـ37 نقطة.

وتقام الجولة 28 على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين، وتشهد تأجيل مباراتي أستون فيلا مع شيفيلد ومانشستر سيتي مع أرسنال، في ظل خوض الفيلانز والسيتي نهائي كأس الرابطة المحترفة، يوم 1 مارس/أذار المقبل.