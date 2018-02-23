تربية واسط تقاضي مراسل فضائية بسبب تقرير عن مأساة المدارس

(المستقلة)..قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان تربية محافظة واسط، رفعت دعوى قضائية، على مراسل فضائية الفرات رياض العكيلي على خلفية بث تقرير تلفزيوني ينقل مأساة المدارس في الكوت مركز المحافظة.

ونقلت الجمعية عن العكيلي قوله انه “تلقى بلاغاً بدعوى قضائية رُفعت من تربية المحافظة بعد بثه تقريرا ينقل معاناة مدرسة (طوعة) في الكوت، و ثلاث مدراس اخرى”.

و أضاف العكيلي ان “التصوير تم اثناء الدوام الرسمي و بعلم مديرة المدرسة و بما لا يمنع التصوير داخل مؤسسة حكومية كوّن الامر لا يمس الامن الوطني للدولة”، و أشار العكيلي الى ان “تبعات الموضوع طالت مدراء المدارس التي ظهرت في التقرير حيث تم إعفاءهم من مناصبهم و إحالتهم للتحقيق كجزء من التكتيم على واقع المدارس في المدينة”.

و نوه الى انه “خارج مدينته بعد تعرضه لتكرار البلاغ و استدعاءه لأكثر من مرة في مراكز الشرطة”.

وفي الوقت الذي ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، “تضييق الخناق على الصحفيين على الرغم من نقل المعلومة من مصدرها باستخدام المحاكم كوسيلة لكتم الاعلام عن نقل الحقيقة”، دعت مجلس محافظة واسط و القضاء فيها الى متابعة مباشرة لقضية الصحفي رياض العكيلي و إيقاف الدعوى المقامة ضده كونها لا تستند الى تشريع قانوني.

واعلنت الجمعية وقوفها الى جانب العكيلي، والدفاع عنه بكل الصور القانونية الممكنة، كما انها سجلت اعتراضها على قانون جرائم النشر “الموروث من الحقبة الدكتاتورية السابقة المقيتة”، وتؤكد مضيها في مشروعها لتعديل المواد المقيدة لحرية العمل الصحفي ضمن قانون العقوبات العائد لسنة 1969.