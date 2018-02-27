تربية ميسان : 22 دائرة حكومية في ميسان خالية من الامية

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية تربية ميسان / قسم محو الامية، الثلاثاء، عن خلو 22 دائرة حكومية في محافظة ميسان من الامية ضمن الحملة الوطنية (نحن نقرأ).

وقال مدير الاعلام التربوي محمد حمزة الكعبي لـ(المستقلة) ان المديرية افتتحت مراكز لمحو الامية في دوائر الدولة واسفرت هذه الحملة عن القضاء نهائيا على الامية في بعض الدوائر

واضاف ان الحملة متواصلة مع الدوائر الاخرى،مشيرا الى ان عدة دوائر ابدت استعداداتها لفتح مراكز فيها.

واوضح الكعبي ” ان حملة (نحن نقرأ) تهدف الى القضاء نهائيا على الامية في المحافظة وتتم بجهود من قسم محو الامية والجهات الساندة للقسم من محافظة ومدير عام تربية ميسان” .