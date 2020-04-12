تربية ميسان : رواتب نيسان ستصرف  بالبطاقة الذكية

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..كشفت مديرية تربية ميسان، الأحد، بأن رواتب شهر نيسان ستكون عن طريق البطاقة الذكية.

وقال مدير إعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) ان رواتب شهر نيسان سيتم صرفها لديوان المديرية فقط عن طريق البطاقة الذكية.

واشار الى أن مدير عام التربية اكد ضرورة استلام رواتب جميع ملاكات المديرية عن طريق البطاقة الذكية

وأوضح الكعبي ان المديرية ستوزع الاستمارات للمعلمين والمدرسين حتى تنجز لهم البطاقات وتصرف رواتبهم عن طريقها حال اكمال الجميع

وفي سياق منفصل أكد الكعبي انه سيتم أرسال قوائم صرفيات المعينين الجدد الى دائرة المحاسبة في وزارة المالية عن طريق المحافظة.