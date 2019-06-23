تربية ميسان تهيء 136 مركزا امتحانيا للدراسة الاعدادية

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. اعلنت مدرية تربية ميسان عن تهيأة 136 مركزا امتحانياَ لطلبة السادس الاعدادي بفروعه الاربعة استعدادا للامتحانات الوزارية التي تنطلق الخميس المقبل.

وقال مدير تربية ميسان رياض مجبل الساعدي لـ(المستقلة) اليوم الاحد ” : ان مديريته قد انهت استعداداتها لاستقبال ما يقارب 10 الاف طالب وطالبة لأداء الامتحانات النهائية الوزارية للدراسة الاعدادية بفروعها الاربعة للعام الدراسي 2018-2019″، مشيرا الى تسمية المشرفين ومديري المراكز والمراقبين الى كافة المراكز الامتحانية

الساعدي اكد الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية فيما يخص الامتحانات ووفرت اجهزة الكشف الالكتروني عن الغش في القاعات الامتحانية

ودعا الطلبة الى معرفة اماكن امتحاناتهم قبل يوم من الامتحان للتأكد من اسمائهم علما ان اول ايام الامتحان هو يوم الخميس 27/6/2019 ويبدأ الامتحان الساعة الثامنة صباحا .