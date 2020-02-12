تربية ميسان تنقل مطالب طلبة المحافظة الى الوزارة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نقل معاون مدير عام تربية ميسان للشؤون الفنية حسن كاظم عند لقائه،اليوم، قائد شرطة ميسان مطالب طلبة ميسان والمتلخصة باربع نقاط الى وزارة التربية من اجل مناقشتها لاتخاذ القرار المناسب بشانها

وقال كاظم ، تم مناقشة الموضوع مع قائد شرطة محافظة ميسان و ممثلين عن الطلبة،و ان المطالب من صلاحية الوزارة حصرا وهي التي تتخذ القرار وما علينا إلا رفعها ووضعها امام صاحب الشأن

وأكد كاظم ان تربية ميسان تعمل لاجل مصلحة الطالب بالدرجة الاساس، داعيا الى انتظام الدوام من اجل سير العملية التدريسية وانهاء هذا العام الدراسي الذي مر بظروف صعبة وعلينا تجاوزها بارادة حقيقية من قبل الجميع

من جانبهم رفع طلبة المحافظة المتواجدون امام المديرية مطالبهم المتمثلة بتاجيل الامتحانات وحذف بعض الفصول من المنهج والدخول العام الوزاري والغاء نصف السنة وجعل الامتحان النهائي من ١٠٠ للصفوف غير المنتهية بدل الكورسات.