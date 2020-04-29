تربية ميسان تنجز الف عقد تدريسي

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت تربية ميسان، الأربعاء، عن انجازها مايقارب الف عقد لتدريسين ضمن تحويل المحاضرين بالمجان الى عقود حسب قرار رئاسة الوزراء ٣١٥ .

وقال مدير اعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) ان المديرية انجزت العقود الخاصة بالمستمرين بالدوام وعددهم ٩٩٩ عقدا، اما بالنسبة لقوائم المنقطعين فستنجزها المديرية قريبا.

وأشار الى ان مدير عام تربية ميسان رياض الساعدي حرص على اكمال العقود من خلال المتابعة للموضوع واللقاء اكثر من مرة مع ممثلي المحاضرين، منوها الى ان قسم التعليم العام والملاك اصدر كتاب لادارات المدارس تطالبهمم بتسجيل مباشرات المدرسين والمعلمين اصحاب العقود وتسليمها الى القسم من قبل مدير المدرسة حصرا.