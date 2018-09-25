تربية ميسان تناقش مع لجنة نزاهة المحافظة آلية التقديم للتعينات الجديدة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. ناقشت مديرية تربية ميسان مع رئيس لجنة النزاهة في مجلس ميسان الثلاثاء آلية التقديم على التعيينات الناتجة عن حركة الملاك .

وقال بيان عن مكتب لجنة النزاهة ان رئيس اللجنة مرتضى حمود الساعدي ان مديرية التربية وجهت دعوة لعقد اجتماع تداولي لمناقشة آلية التقديم لحركة الملاك، مشيرا الى ان الدرجات الوظيفية يبلغ عددها (2170) درجة وظيفية ولعدد من التخصصات .

وأضاف البيان ان الاجتماع ناقش الآلية التي وضعها مجلس الوزراء ،مع مناقشة مستفيضة لواقع الخريجين والمستحقين لهذه الوظائف من أبناء ميسان، والتأكيد على العدالة في شمول الجميع وفق آليات عادلة تضمن حق جميع الخريجين والمستحقين لها .

ونوة البيان إلى إن المجتمعين أكدوا إن الآلية التي وضعها مجلس الوزراء لم تأخذ بنظر الاعتبار المتطوعين الذين عملوا لسنوات بصفة متطوع من اجل تعليم التلاميذ والطلبة ,فضلاً عن أنها لم تأخذ بالاعتبار أيضا سنوات التخرج والمعدل كما إن الآليات غير واضحة ويشوبها الغموض.

واشار الى ان المجتمعين وضعوا جملة من المقترحات سيتم مخاطبة مجلس المحافظة بخصوصها ومكتب المحافظ لتعديل الآليات من اجل تحقيق العدالة وشمول اكبر عدد من أبناء ميسان بهذه التعيينات .