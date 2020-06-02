تربية ميسان تعير مخيمها الكشفي  لصحة المحافظة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. اعارت مديرية تربية ميسان، المخيم الكشفي ودار الضيافة الموجود فيه لدائرة الصحة في المحافظة من اجل استيعاب الاصابات بفايروس كورونا او استخدامه لاي غرض ترتأيه الصحة.

وقال مدير عام تربية ميسان رياض الساعدي،اليوم الثلاثاء، ان المديرية قررت إعارة المخيم الكشفي بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا، موضحا “ان دار الضيافة يحتوي على ١٨ غرفة مؤثثة بالكامل مع ملحقاته اضافة الى حدائق وقاعات كبيرة”.

وأكد الساعدي ضرورة تظافر الجهود الحكومية والاهلية كافة لمواجهة هذا الوباء، منوهاً إلى ان امكانيات تربية ميسان تحت تصرف الصحة.

وطالب في الوقت نفسه المواطنين بالالتزام بالأرشادات الصحية والتعاون مع القوات الامنية في تطبيق الحظر الصحي.