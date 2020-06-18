تربية ميسان تطلق استمارة الكترونية لتقديم المحاضرين المجانين

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي..أعلنت مديرية تربية ميسان،الخميس، عن إطلاقها استمارة الكترونية للتقديم على المحاضر المجاني.

وقال مدير إعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) أن مدير التربية رياض مجبل الساعدي وجة بأطلاق استمارة الكترونية للتقديم على المحاضر المجاني تطبيقاً للاجراءات الصحية المتمثلة بالتباعد الاجتماعي

وأضاف تم بالفعل اليوم إطلاق الاستمارة للتقديم الكتروني للمحاضر المجاني معلم /معلم جامعي/مدرس، مشيرا إلى أن المشمولين هم خريجي الكليات والمعاهد التربوية اضافة الى الكليات الساندة ( العلوم / الاداب / الادارة والاقتصاد )حصراً

وأكد الكعبي أن المشمولين هم الذين لم يقدموا طلبات سابقة. لافتاً إلى ان الذين صدرت لهم اوامر بالقاء المحاضرات او تم استلام طلباتهم سابقاً ولم يتم اصدار اوامرهم فهم غير مشمولين بملىء الاستمارة لان اسماؤهم سوف تدرج مع القوائم التي ترسل الى الوزارة.

واوضح الكعبي ان مدة التقديم من تاريخ الاعلان لغاية الساعة 12 ليلاً من مساء يوم السبت

ونوه إلى ان المتقدمين غير ملزمين بجلب عدم ممانعة من ادارات المدراس لان التنسيب الى المدارس من مهام اقسام الاشراف التربوي والاختصاصي والملاك.