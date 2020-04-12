تربية ميسان ترسل مقترحاتها  بشأن نهاية العام الدراسي 

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..ارسلت مديرية تربية ميسان، الأحد، مقترحاتها لاجراء الامتحانات النهائية وتصوراتها للعام الدراسي الحالي الى وزارة التربية

وقال مدير عام تربية ميسان رياض مجبل الساعدي لـ(المستقلة) ان مديريته أرسلت مقترحاتها وتصوراتها حول العام الدراسي الحالي نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.

واشار الى أنها اقترحت على الوزارة اعتماد درجات امتحانات نصف السنة كدرجات نهاية العام للصفوف غير المنتهية، فيما دعت الى ان تكون امتحانات نهاية السنة للصفوف المنتهية حسب التوجيهات الأخيرة للوزارة على ان يكون هنالك دوام لايقل عن شهرين.

و نوه الساعدي الى الموافقة على اجراء اختبارات الكترونية للصفوف المنتهية من حيث المبدأ ضمن مشروع الكتروني للتعليم، مشيرا الى انه تم الاستماع الى مشروع مشترك من قبل الاعلام التربوي والمعلم علي جواد من مدرسة ارض السلام في الكحلاء ينص على اجراء اختبارات الكترونية غير معتمدة لكن من شأنها ان تخدم الطلبة والتلاميذ في مراجعة الدروس ،مؤكدا حصول الموافقة من حيث المبدأ وسيناقش في الاشرافيين من اجل تنسيب الملاك المساند للمشروع .