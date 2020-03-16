تربية ميسان تحصل على40 جائزة في بطولة دولية للجمباز  بالدوحة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. حصلت تربية ميسان على ٤٠جائزة اثناء مشاركتها ببطولة الاندية الدولية للجمباز والتي اختتمت مؤخرا في الدوحة.

وقال مدير إعلام التربية محمد الكعبي أن المديرية شاركت بالبطولة بدعوة من الاتحاد القطري، ورافق اللاعبين مدير عام التربية، ورئيس جامعة ميسان، و عميد كلية التربية الرياضية، كما حضر البطولة السفير العراقي في الدوحة.

واشار الى أن لاعبي ميسان حصلوا على 40 ميدالية مختلفة ضمن المنافسات على ست اجهزة وهي :حصان القفز،وحصان الحلق،والارضي،والمتوازي،والعقلة ،والحلق

وأوضح الكعبي ان البطولة شهدت منافسة شديدة وذلك لتواجد لاعبين من دول مختلفة وهي العراق ممثلا بتربية ميسان، ونادي بغداد اضافة الى قطر المستضيفة والكويت وعمان ولبنان وكازخستان.