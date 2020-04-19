تربية ميسان تتبنى (الاختبارات الالكترونية)للصف السادس الابتدائي

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..تبنت تربية ميسان الاحد (الاختبارات الالكترونية) لدروس الصف السادس الابتدائي كوسيلة استثنائية( للتعليم عن بعد )

وقال مدير إعلام التربية محمد حمزة الكعبي ” نتيجة للظروف الصحية التي يعيشها العالم وبلدنا بسبب تفشي وباء (كورونا)، تبنت المديرية اجراء اختبارات غير معتمدة للدرجة وانما هدفها ايجاد ربط وتواصل التلاميذ مع الكتاب ومتابعة الدروس استعدادا للامتحانات الوزارية التي تقررها وزارة التربية

واشار الى ان “هذه التجربة اقل مانطمح له في مجال التعليم عن بعد في هذه الازمة”، لافتا الى ان “الجميع يقر ببعض الصعوبات التي تواجه طلبتنا وتلامذتنا في التواصل نتيجة لطبيعة وجود شبكة الانترنيت لبعض التلاميذ ربما لايملكون الاجهزة الذكية”.

واعرب عن امله بالملاكات التعليمية واولياء الامور بتذليل الصعاب وامكانية مشاركة اكبر عدد ممكن من التلاميذ في هذه الاختبارات

من جانبه اوضح مدير قسم الإشراف التربوي ستار النوري ان المديرية عازمة على إيجاد البدائل من اجل الاستمرار بالدراسة، واصفا طريقة الدراسة الإلكترونية والاختبارات بأنها “الطريقة الاسهل حاليا” لتكون مقدمة لتواصل جديد مع الطلبة .

وأكد النوري ان هذا الاختبارات هي من اعداد قسم الاشراف التربوي وبمساعدة الاعلام التربوي والمعلم علي جواد .