تربية ميسان تبدأ بتنفيذ المشروع الوطني للتغذية المدرسية 

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية تربية ميسان، الخميس، عن انطلاق المشروع الوطني للتغذية المدرسية في المحافظة.

وقال مدير إعلام التربية محمد الكعبي لـ( المُستقلة) أن المشروع برعاية وزارة التربية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي و يطبق في 11 محافظة ضمنها ميسان، مشيراً إلى أن المشروع شمل ٦٥ مدرسة ابتدائية للبنين والبنات.

وبين الكعبي ان مديرة المشروع في المحافظة السيدة مي الفضلي ومنسقة المنظمة العالمية زينب توفيق تابعوا عملية توزيع السلة الغذائية للتلاميذ والتي تتضمن خمس مواد اساسية هي : الصمون والجبن والعصائر والماء والفواكه.

ولفت إلى ان مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المبردة هي مكان حفظ المواد وهناك عربات خاصة تنقل الغذاء صباحا الى المدارس .