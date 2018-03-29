تربية ميسان تباشر بتوطين رواتب ديوان المديرية اولا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. اعلنت مديرية تربية ميسان، الخميس، عن تطبيقها توطين الرواتب لمتنسبيها.

وقال مديراعلام التربية محمد حمزة الكعبي لـ(المستقلة) على مدى يومين متتاليين عقدت تربية ميسان ثلاثة اجتماعات مع ادارات المدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية كافة من اجل شرح آلية توطين الرواتب الكترونيا وبحضور المدير العام والمستشار الفني لمحافظ ميسان وممثلي نقابة المعلمين فرع ميسان , وتمخضت اللقاءات عن الموافقة على التوطين.

واوضح ان الموافقة جاءت على مقترح مدير عام التربية بتطبيق تجربة التوطين على ديوان المديرية اولا،مشيرا الى انه ستتم مراقبة العملية من قبل الجميع وفي حال نجاحها تنتقل تدريجيا الى المدرسين والمعلمين

من جانبه شرح المستشار الفني عملية تطبيق توطين الرواتب بكل تفاصيلها واجاب على التساؤلات المطروحة من الحضور .