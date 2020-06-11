تربية ميسان تباشر بتوزيع  رواتب التعيين الجديد

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..باشرت تربية ميسان،اليوم الأربعاء، بتوزيع رواتب المعينين الجدد على شكل وجبات نتيجة لتفشي فايروس كورونا.

وقال مدير عام المديرية رياض الساعدي ان “رواتب المدرسين الجدد وزعت عليهم وتحت اشرافنا المباشر”، منوها الى انه يوم غد الخميس ستتم المباشرة بالتوزيع الى المعلمين.

واوضح الساعدي ان المديرية وضعت خطة للتوزيع تعتمد على التباعد الجسدي من خلال تهيئة عدة لجان وفي اماكن مختلفة و”هي خطة اجبرنا عليها نتيجة للظرف الصحي المعروف”،مقدماً شكره لكل من ساهم بتوفير الاموال “لهذه الفئة التي انتظرت وصبرت”، متمنيا لهم التوفيق بعملهم التربوي والتعليمي وان يكونوا من البناة للانسان .

من الجدير بالذكر ان ٢٣٦٠ متعين جديد بصفة : مدرس ومعلم ومعلم جامعي وموظف سيستلمون رواتبهم هذه الأيام، بعد ستة اشهر من صدور أوامر تعيينهم.