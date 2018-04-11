ترامب يُلغي زيارة خارجية للاشراف على ضرب سوريا

(المستقلة)..ألغى الرئيس الاميركي دونالد ترامب بصورة مفاجئة الثلاثاء، زيارته الأولى التي كانت مقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع الى أميركا اللاتينية، من اجل “الاشراف على الرد الأميركي على سوريا”، وفق ما اعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز.

واوضحت ساندرز، ان نائب الرئيس مايك بنس سيُسافر عوضاً عن ترامب الى ليما لحضور قمة الدول الأميركية.

وقالت في بيان: “بناءً على طلب الرئيس، سيُسافر نائبه بدلاً منه. سيبقى الرئيس في الولايات المتحدة لتوجيه رد الفعل الأميركي إزاء سوريا ومتابعة التطوّرات حول العالم”.