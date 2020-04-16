ترامب يهدّد بتعليق عمل الكونغرس

(المستقلة)..هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق عمل الكونغرس إذ لم يقرّ مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلها إليه ولم يصوّت عليها أعضاؤه بعد، مؤكّداً أنّ الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار هذه التعيينات بنفسه، وهو أمر لم يسبق لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن فعله.

وقال ترامب، في مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات فيروس كورونا المستجدّ في البلاد: “سأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمل الكونغرس بمجلسيه”، مضيفاً: “أفضّل أن لا أستخدم هذه الصلاحية”.

وتوقّع أن تؤول الكلمة الفصل في هذه المسألة في نهاية الأمر إلى القضاء. وقال: “على الأرجح سنتواجه في المحكمة وسنرى من سيربح”.