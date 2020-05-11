ترامب يهاتف الكاظمي ويتفقان على أمرين

( المستقلة)… اتفق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين على التعاون لمكافحة فيروس كورونا وتطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بين بلديهما.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي ” ان الكاظمي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي لتهنئته بمناسبة رئاسة الحكومة.

وذكر البيان أن الكاظمي شكر الرئيس الأمريكي على التهنئة، مؤكدا حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة.

من جانبه اكد الرئيس ترامب أن “العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الإستقرار الإقليمي والدولي”.

وشدد على “حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي”.

واتفق الجانبان على “توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، الى جانب تطوير جهود الإستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين”، وفق ما ورد في البيان. ( النهاية)