ترامب يكشف سر احتفاظه بجودة شعره رغم تخطية 70 عام

المستقلة / إطلالته مميزة ولعل ما يميزها بشدة هو خصلات شعره البيضاء المخلوطة باللون الأشقر.

وقد نسب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الفضل لطعام ماكدونالدز في احتفاظه بالشعر الأشقر.

غرد الرئيس الأمريكي قائلًا: “لا عجب أنني لم أفقد شعري!” وشاركنا قصة تزعم أن مادة كيميائية في بطاطس عملاق الوجبات السريعة قد تعالج الصلع، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

جاء ذلك وسط سلسلة من التغريدات التي أطلقها الزعيم الجمهوري البالغ من العمر 74 عاما على متن طائرة الرئاسة يوم الأربعاء في أعقاب أول مناظرة رئاسية له مع منافسه الديمقراطي “جو بايدن”.

جاءت التغريدة الغريبة حول شعره بعد مناظرة تلفزيونية مع “بايدن” والتي رآهما يصرخان باستمرار على بعضهما البعض.

وقد ألقى المستشار الإعلامي “فلايشر” الذي خدم الرئيس جورج دبليو بوش في الفترة من 2001 إلى 2003، باللوم على بايدن في مقاطعة ترامب في البداية خلال الجلسة المشاكسة في كليفلاند يوم الثلاثاء، خلال سلسلة من التغريدات.

تلقى ترامب الكثير من الانتقادات لأنه استحوذ على أول 25 دقيقة من النقاش التلفزيوني من خلال التحدث باستمرار عن بايدن والمشرف كريس والاس.