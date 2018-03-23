ترامب يعين جون بوتون مستشارا للأمن القومي

(المستقلة)..أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي، خلفا للمستشار السابق اتش ار ماكماستر، الذي غادر منصبه بالتوافق مع الرئيس، بحسب مسؤول في البيت الأبيض.

وبعد سلسلة من الإقالات والاستقالات في فريقه خلال الأشهر الماضية، قال ترامب: “أنا سعيد أن أعلن أنه ابتداء من التاسع من نيسان/ أبريل 2018، سيكون جون بولتون مستشاري الجديد للأمن القومي”.

وأضاف: “لقد قام ماكماستر” بعمل رائع، وسيظل صديقي دوما.

وعمل بولتون سابقا سفيرا للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وهو معروف بانتمائه لجناح الصقور في ما كان يعرف بتيار المحافظين الجدد.

من جانبه، قال ماكماستر في بيان: “أنا ممتن للرئيس دونالد ترامب على فرصة خدمته هو وبلدنا مستشارا للأمن القومي”.

وكان قرار ماكماستر بالمغادرة تم التوصل إليه بالتوافق، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض.