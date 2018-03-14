ترامب يعين بومبيو وزيراً جديداً للخارجية الأميركية

(المستقلة)..أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون من منصبه، وتعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو وزيرا للخارجية خلفاً له.

وجاء الاعلان، في تغريدة عبر تويتر أكد فيها ترامب أن “بومبيو سيصبح وزيراً للخارجية الأميركية شاكراً تيلرسون على خدماته.”

كما عيّن ترامب جينا هاسبل أول امرأة على رأس وكالة الاستخبارات المركزية.

ونقل بيان اصدره البيت الابيض عن ترامب قوله “أنا فخور بتسمية مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو ليكون وزير خارجيتنا الجديد. حيث تخرج مايك أولاً من مدرسة ويست بوينت، وثم خدم بامتياز في الجيش الأمريكي، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة هارفارد مع مرتبة الشرف. كما خدم في مجلس النواب الأمريكي بسجل زاخر بالأعمال والمنجزات”.

واشار ترامب الى “عمل مايك بصفته مديرا لوكالة المخابرات المركزية” معربا عن ثقته من” أنه الشخص المناسب لهذا المنصب في هذا المنعطف التاريخي الحرج. وسيواصل برنامجنا لاستعادة مكانة أميركا في العالم وتقوية تحالفاتنا وكذلك مواجهة خصومنا والسعي لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية”.

وشكر ترامب وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون على خدمته.

الوزير الجديد مايك بومبيو اعرب عن أمتنانه للرئيس ترامب على السماح له بالعمل مديرا لوكالة المخابرات المركزية، و”على هذه الفرصة للعمل كوزير للخارجية”.واصفا قيادة ترامب بأنها “جعلت أميركا أكثر أمانا وأتطلع إلى تمثيله والشعب الأمريكي مع بقية أنحاء العالم من أجل تعزيز ازدهار أميركا”.