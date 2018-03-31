ترامب يعلن نيسان شهر للتوعية من الاعتداءات الجنسية

(المستقلة)..أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ان نيسان 2018 سيكون شهر التوعية الوطنية من الاعتداءات الجنسية ومنع حدوثها.

وقال ترامب في إعلان نشره البيت الأبيض: إن “جرائم الاعتداءات الجنسية لا تزال منتشرة بشكل مأسوي في مجتمعنا، وغالبا ما يفلت مرتكبوها من المحاسبة”، مضيفاً “هذه الجرائم الشنيعة تُرتكب من دون تمييز: في ظل علاقات حميمة، في أماكن عامة وفي أماكن العمل”.

وتابع “لكن كثيرا ما يلزم ضحايا الاعتداء الصمت. ربما يخشون انتقام الجاني، أو لا يثقون بالنظام القضائي، او يجدون صعوبة في مواجهة الألم المرتبط بالتجربة المريرة”.

وأردف “إن إدارتي ملتزمة زيادة مستوى التوعية بشأن الاعتداءات الجنسية وتمكين الضحايا من التعرف إلى الجناة لمحاسبتهم”.