“إنجاز تاريخي آخر” ترامب يعلن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين

المستقلة/ منى شعلان / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،منذ قليل ، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدة القصيرة تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وغرد ترامب قائلا : “إنجاز تاريخي آخر، أصدقائنا البحرين وإسرائيل وافقا على توقيع اتفاق سلام، وهي الدولة الثانية التي تصنع السلام مع إسرائيل فى أقل من ٣٠ يوما”.

كما نشر ترامب بيانا يوضح تفاصيل اتفاق السلام ، حيث جاء في نص البيان: “الرئيس دونالد ترامب، جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تحدثوا اليوم واتفقوا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين”.

وتابع البيان: “وهذا إنجاز تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. فتح حوار مباشر وسوف تتعزز العلاقات بين هذين المجتمعين والاقتصادات المتقدمة الإيجابية لأجل التحول إلى شرق أوسط أفضل وزيادة الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة”.

​​وأضاف: “تعرب الولايات المتحدة عن امتنانها لمملكة البحرين على استضافتها في هذا الحدث التاريخي لورشة عمل السلام في المنامة في 25 يونيو 2019، للنهوض بقضية السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني، وسيواصل الطرفان الجهود المبذولة في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل أهدافه”.

وأكد البيان :أن الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو أعرب عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه لأجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، حيث أنه اتخذ نهجا فريدا في الجمع بين الدول.

واختتم ترامب البيان ، موضحا أنه تمت دعوة ملك البحرين ودولة الإمارات وإسرائيل، من أجل الحضور إلى البيت الأبيض، يوم 15 سبتمبر 2020، من أجل توقيع إتفاقية معاهدة السلام رسميا بين الدولتين .

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020