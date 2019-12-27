ترامب يعلق على حذف مشهده من فيلم “home alone

(المستقلة)..علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خبر يفيد بأن قناة التلفزيون الكندية “CBC”، عرضت الفيلم الشهير “وحيدا في المنزل – 2″، وحذفت منه مشهدًا ظهر فيه ترامب.

وقال ترامب: “إن هذا الفيلم بعد حذف المشهد القصير الذي شارك فيه “لن يكون بتاتا كما في الأصل”، مضيفا بين قوسين “أنا أمزح فقط”.

وعن ربط بعض وسائل الإعلام بأن حذف المشهد الذي أداه في الفيلم له صلة بالعلاقة المتوترة بينه ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال ممازحًا: “أعتقد أن جاستن ترودو لا يحب كثيرًا حين أرغمه على الدفع مقابل الناتو أو التجارة”.