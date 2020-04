ترامب يطالب تركيا والأكراد بمنع فرار الدواعش

(المستقلة) … طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا والأكراد، بألا يسمحوا بهروب المعتقلين لدى “قسد” من عناصر تنظيم داعش الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وكتب ترامب على تويتر: “الولايات المتحدة تحتفظ بالأسوأ من سجناء داعش. على تركيا والأكراد ألا يسمحوا لهم بالفرار. كان على أوروبا أن تسترجعهم بعد مطالبات عديدة بذلك. ينبغي عليهم فعل ذلك الآن. لن يأتوا أبدا إلى الولايات المتحدة، ولن يسمح أحد لهم بالوصول إلى هنا”.

The U.S. has the worst of the ISIS prisoners. Turkey and the Kurds must not let them escape. Europe should have taken them back after numerous requests. They should do it now. They will never come to, or be allowed in, the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019