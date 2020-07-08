ترامب يصف ترشح كانيي ويست للرئاسة بـ”مثير للاهتمام”

(المستقلة)..قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تصريح مغني الراب كانيي ويست بأنه سيترشح للانتخابات الرئاسية “مثير جدا للاهتمام”. وردا على قول كانيي ويست إنه قد يترشح ضد ترامب الذي سبق لمغني الراب أن عبر عن دعمه له، أكد ترامب لصحفيين في البيت الأبيض “قد يفعل ذلك”.

وأعيد بث تصريح ويست البالغ من العمر 43 عاما عبر “تويتر” حول ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية نصف مليون مرة وأثار مليون علامة “اعجاب”.

وأوضح ترامب “في حال فعل ذلك ستكون تجربة لما قد يحصل بعد أربع سنوات” مشيرا إلى أنه قد يكون فات الآون على ويست للتسجل كمرشح في بعض الولايات المتحدة وأنه يفتقر إلى الأسس لحملة انتخابية الآن.

وأعلن ويست الذي زار ترامب في المكتب البيضوي في العام 2018 وارتدى قبعة كتب عليها “لنجعل أمريكا عظيمة مجددا”، ترشحه السبت تزامنا مع العيد الوطني الأمريكي.

وكتب ويست في تغريدته السبت “علينا الآن تنفيذ وعد أمريكا بوضع ثقتنا في الله وتوحيد رؤانا وبناء مستقبلنا. أنا مرشح لرئاسة الولايات المتحدة”.

ولم يعط أي تفاصيل حول حملته الانتخابية المحتملة.