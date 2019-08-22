ترامب يشعر بالأهانة من رد الدنمارك على مقترح شراء غرينلاد

(المستقلة)..أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الشعور بالإهانة، بسبب تصريح رئيس الوزراء الدنماركية ميتيه فريديركسن، عندما وصفت مقترحه بيع غرينلاند “السخيف”، مضيفاً أن شراء الولايات المتحدة للأرض الخاضعة للسيادة الدنماركية لم تكن سوى مجرد فكرة.

وأضاف ترامب أن تصريح فريديركسن لم يكن في محله، قائلا إنه عوض أن تصف الفكرة بـ”السخيفة” فإنكه كان عليها أن تجيب بكل بساطة بأن بلادها لا يهمها العرض.

وعلق ترامب في تغريدة له على صفحته الخاصة في تويتر على الانترنت بالقول، إن مساهمة الدنمارك في نفقات منظمة حلف شمال الأطلسي لا تتجاوز 1.35% من الناتج المحلي الخام، ولكن بما أنها بلد غني فإن مساهمتها ينبغي أن ترقى إلى 2%.

وأضاف الرئيس المثير للجدل أن الولايات المتحدة تحمي أوروبا، بينما لا توجد سوى 8 دول من أصل 28 في الحلف تدفع نسبة 2% المطلوبة، والتي تتجاوزها نسبة مساهمة الولايات المتحدة بكثير على حد قوله.

ودفع تصريح رئيسة الوزراء الدنماركية الرئيس الأمريكي إلى إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى الدنمارك في الشهر المقبل.

المصدر: يورونيوز