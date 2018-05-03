ترامب يسدّد مبلغ المال للممثلة الإباحية!

(المستقلة)..أعلن رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني عن ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سدّد لمحاميه الشخصي مايكل كوهين، على دفعات، مبلغ الـ130 ألف دولار الذي دفعه كوهين للممثلة الاباحية ستورمي دانيالز مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين ترامب.

وقال جولياني لشبكة “فوكس نيوز”: إن “هذا المال دفعه محاميه والرئيس سدّده له على مدى اشهر عدة”.

ويمثّل تصريح جولياني هذا تناقضا مع ما دأب ترامب على قوله بشأن هذه القضية. فالرئيس الذي ينفي اقامة اي علاقة بالممثلة الاباحية، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، نفى في البداية اي علم له بالاموال التي دفعها كوهين لها، ثم عاد وأكد الاسبوع الماضي ان محاميه ابرم صفقة معها بالنيابة عنه.