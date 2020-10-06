ترامب يستعمل علاجا تنتجه شركة “الحكمة” أردنية

المستقلة / قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعمل دواء الـ Dexamethasone في العلاج من مرض كورونا الذي أعلنت إصابته فيه ليل الخميس الجمعة.

والديكساميثازون (Dexamethasone) هو: كورتيكوستيرويد (Corticosteroids)، يشبه الهرمون الطبيعي الذي تنتجه الغدد الكظرية في الجسم، وغالبا ما يتم استخدامه لاستبدال هذه المادة الكيميائية عندما لا ينتج الجسم ما يكفي منها، وذلك وفقا للمكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة.

وحسب موقع شركة أدوية الحكمة، فإن الشركة تنتج دواء Dexamethasone في السوق الأميركي.

والحكمة هي شركة متعددة الجنسيات تأسست سنة 1978 في الأردن على يد الأردني سميح دروزة، وهي أول شركة من أصل عربي تَدخُل السوق الأميركي والبريطاني والأوروبي.

ثم تَوسعت واستحوذت على مصانع في أميركا والبرتغال وإيطاليا وتونس والسعودية ومصر والجزائر، وطالت نحو 52 سوقا في العالم.

وأدرجت لأول مرة في بورصة لندن للأسهم كشركة مساهمة دولية سنة 2005، وكذلك بورصة دبي.

وتصنع الأدوية الأصلية بامتياز شركات دولية وأخرى بماركة أو من دون، ويوجد المقر الرئيسي لإدارتها اليوم في لندن.

ويوجد لها العديد من المواقع التصنيعية في أكثر من دولة عربية وأجنبية. وتلتزم الشركة بتطبيق معايير جودة عالية أو ما يسمى ممارسات التصنيع الجيد GMP.