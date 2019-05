ترامب يرشح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية

(المستقلة) … أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة والمحامية وطيار الاختبار من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية.

وكتب ترامب أمس الثلاثاء على صفحته في موقع “تويتر” أنها “سوف تكون وزيرة ممتازة”.

I am pleased to announce my nomination of Barbara Barrett of Arizona, and former Chairman of the Aerospace Corporation, to be the next Secretary of the Air Force. She will be an outstanding Secretary! #FlyFightWin

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2019