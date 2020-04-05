ترامب يدعم عقار جديد ما زال تحت الاختبار لعلاج فيروس كورونا

المستقلة ..أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت؛ دعمه لعقار ما زال تحت الاختبار لعلاج فيروس كورونا، قائلا “إنه قد يأخذ هذا الدواء بنفسه” ويشجع آخرين بموافقة الأطباء على أن يفعلوا المثل.

وانتقد ترامب في لقائه اليومي مع الصحفيين بعض الولايات لطلبها عددا من أجهزة التنفس الصناعي من الحكومة الاتحادية أكثر مما تحتاجه.

وقال ترامب إن “هذا الأسبوع سيكون صعبا بشكل خاص مع سقوط عدد كبير من الوفيات جراء فيروس كورونا”، لكنه أكد قلقه من أن علاج التفشي من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي يعد أسوأ من المشكلة.

وكان ترامب قد واجه في بادئ الأمر انتقادات لتهوينه من أخطار فيروس كورونا وتذبذب بين تحذير الأمريكيين من خطورته والشكوى من تكاليفه الاقتصادية.

وعكست تصريحات ترامب المتفائلة بشأن مزايا استخدام عقار “هيدروكسي كلوروكوين” لمكافحة الملاريا من أجل علاج كورونا توجهه لإضفاء مزايا على هذا الأمر حتى على الرغم من أنه ما زال يجري جمع البيانات بشأنه، وقال ترامب “قد أتناوله، على أن أسأل أطبائي في ذلك لكن قد أتناوله”.

وقال البيت الأبيض إنه ثبت عدم إصابة ترامب بكورونا بعد خضوعه للاختبارات مرتين.