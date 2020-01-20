ترامب يدرس عرض “صفقة القرن” قبل الانتخابات الإسرائيلية

المستقلة/ نقلت “القناة الإسرائيلية 13″، أمس الأحد، عن مسؤولين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر في الأيام المقبلة، إذا كان سيعرض خطة السلام الأمريكية “صفقة القرن” قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وذكرت القناة الإسرائيلية، أن الأيام الماضية شهدت مشاورات مكثفة بين أعضاء “طاقم خطة السلام” في البيت الأبيض حول عرض “صفقة القرن” قبل الانتخابات، وتأثيرها على الحملة الانتخابية الإسرائيلية ونتائجها.

وقال مسؤولون مطلعون، إن قرار ترامب سيتوقف على تطورات أبرزها محاكمته في الكونغرس، واجتماعات ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر في مؤتمر دافوس الاقتصادي الثلاثاء المقبل، مع قادة من جميع أنحاء العالم، خاصةً من العالم العربي، وما سيسمعان منهما عن الخطة.

وسيتأثر القرار أيضاً بنتائج الاجتماعات التي سيجريها كوشنر، هذا الأسبوع مع نتانياهو وغانتس في مدينة القدس.

ويريد رئيس الحكومة الإسرائيلي عرض خطة السلام قبل الانتخابات، بينما يعارض رئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس ذلك العملية ويعتبره تدخلاً بالانتخابات، وفق ما نقل موقع “i24 نيوز” الإخباري.