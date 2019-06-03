ترامب يجدد مهاجمة رئيس بلدية لندن

(المستقلة).. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه اللفظي على صادق خان رئيس بلدية لندن يوم الاثنين فوصفه بأنه “فاشل تماما” بعد أن انتقد خان قرار الحكومة البريطانية استضافته في زيارة دولة.

وكتب ترامب على تويتر بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته في مطار ستانستيد قرب لندن “صادق خان، الذي قام بعمل مزعج على كل المستويات كرئيس بلدية لندن، كان بغيضا جدا تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر أهم حليف على الإطلاق لبريطانيا”.

وأضاف “إنه فاشل تماما ويتعين عليه التركيز على الجريمة في لندن وليس علي”.

وقال خان الذي ينتمي لحزب العمال أمس الأحد إنه من الضروري أن تحافظ بريطانيا على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة لكن ليس عليها “بسط السجادة الحمراء” لترامب. كما شبه خان ترامب بالفاشيين في القرن العشرين.

وقال متحدث باسم خان “هذا أخطر بكثير من الإهانات الطفولية التي ينبغي ألا تصدر من رئيس الولايات المتحدة”.

وأضاف “صادق يمثل قيم لندن التقدمية وبلدنا يحذر من أن دونالد ترامب هو أكبر مثال فاضح على تصاعد تهديد اليمين المتطرف حول العالم”.

وسيعقد ترامب عدة لقاءات مع أعضاء العائلة المالكة البريطانية خلال الزيارة التي تستمر من الثالث حتى الخامس من شهر يونيو حزيران الجاري إذ سيتناول الغداء والعشاء مع الملكة إليزابيث والشاي مع ولي عهدها الأمير تشارلز كما سيزور كنيسة وستمنستر آبي التي يعود تاريخها إلى ألف عام.

ومن المقرر أيضا أن يشهد ترامب الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لعمليات الإنزال بمدينة بورتسموث بجنوب إنجلترا خلال الحرب العالمية الثانية. وقال جيريمي هنت وزير الخارجية والمرشح لزعامة حزب المحافظين إن زيارة ترامب يجب أن تسمو فوق السياسات الحزبية.

وقال هنت الذي كان في استقبال ترامب لدى وصوله إلى مطار ستانستيد إن ترامب تحدث معه عن رئيس بلدية لندن.

وأضاف هنت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “لم يكن يقول بالضبط إنه سيوجه دعوة سخية لصادق خان في البيت الأبيض في أي وقت قريب”. ورفض هنت الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن حديثه مع ترامب.

المصدر: Euronews