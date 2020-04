ترامب يتهم و يحمل ايران مسؤولية الهجوم على السفارة الامريكية

المستقلة … اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ايران بتدبير الهجوم على السفارة الامريكية في بغداد، فيما ابلغ الحكومة العراقية بضرورة استخدام قواتها لحماية السفارة.

وأضاف ترامب في تغريدة أنه يتوقع “تقوم الحكومة العراقية باستخدام قواتها لحماية السفارة، وقد تم إبلاغ الحكومة العراقية بذلك”.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

