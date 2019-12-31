ترامب يتهم و يحمل ايران مسؤولية الهجوم على السفارة الامريكية

المستقلة … اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ايران بتدبير الهجوم على السفارة الامريكية في بغداد، فيما ابلغ الحكومة العراقية بضرورة استخدام قواتها لحماية السفارة.

وأضاف ترامب في تغريدة أنه يتوقع “تقوم الحكومة العراقية باستخدام قواتها لحماية السفارة، وقد تم إبلاغ الحكومة العراقية بذلك”.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

واقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وافاد إعلام الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بإصابة أكثر من عشرين مشيعاً لجثامين شهداء الحشد، إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة الأميركية في بغداد.

وطلب رئيس الوزراء “المستقيل” عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، من الجميع “المغادرة فوراً” من أمام السفارة الأميركية في بغداد، مشدداً على أن أي اعتداء أو “تحرش” بالسفارات والممثليات هو فعل ستمنعه “بصرامة” القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بـ”أشد” العقوبات.