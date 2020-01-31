ترامب يتعهد بالرجوع عن ترحيل عراقيين مسيحيين

المستقلة / تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، خلال كلمة بولاية ميشيجان، بالرجوع عن ترحيل بعض العراقيين المسيحيين، الذين سعت إدارته لإعادتهم لبلدهم في وقت مبكر من رئاسته، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقال ترامب، خلال مناسبة بمدينة وارين، إن إدارته ستقدم “تمديدا” للمهاجرين العراقيين من الكلدان الكاثوليك.

وقال ترامب: “سنتأكد من أننا نقوم بكل شيء في استطاعتنا لإبعاد الأشخاص الذين أحسنوا إلى هذا البلد عن طريق الأذى… سنمنح من يحتاج (منهم) تمديدا بالبقاء في بلادنا”.

ويسعى ترامب للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، وقد تكون ميشيجان التي فاز بها بصعوبة في 2016 ساحة منافسة شديدة خلال الحملة الانتخابية.

وأطلق ترامب حملة موسعة على الهجرة بعد توليه السلطة، شملت إلقاء القبض على عراقيين مسيحيين يحملون أوامر ترحيل بمنطقة ديترويت، بعضهم عاش بالولايات المتحدة لعقود.

وامتنعت سلطات الهجرة في السابق عن ترحيل المهاجرين العراقيين؛ لأن الحكومة في بغداد كانت سترفض استقبالهم. لكن العراق وافق في عام 2017 على قبول المرحلين في إطار اتفاق؛ لرفع اسمه من قائمة حظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب.