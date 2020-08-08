ترامب يتصل بـ عون ويؤكد مشاركة امريكا في مؤتمر باريس لدعم لبنان

المستقلة / متابعة /- تلقّى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب اكد خلاله المشاركة في مؤتمر باريس الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة له.

كما قدم الرئيس الأميركي لنظيره اللبناني خلال الاتصال بحسب الاعلام اللبناني ، تعازيه والشعب الأميركي بضحايا الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مؤكداً وقوفه الى جانب لبنان في هذه الظروف. وإن مساعدات عاجلة سترسل الى لبنان للتضامن مع شعبه “.

وكان البيت الابيض قد اعلن ان الوضع في لبنان كان محور اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحثا خلاله تداعيات انفجار بيروت واتفقا على تقديم مساعدة فورية ” .

وبحسب وسائل اعلام ان حصيلة ضحايا انفحار بيروت بلغت 154 شخصا، بعد انتشال أربعة جثث جديدة من تحت الأنقاض، و اصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين