ترامب يبلغ صالح رغبة واشنطن في بناء علاقات أمنية واقتصادية مع بغداد

( المستقلة)….. أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره العراقي برهم صالح، بأن واشنطن ترغب في بناء علاقات أمنية واقتصادية مع بغداد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية وتلقته ( المستقلة)…. اليوم السبت أن “رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى اليوم برقية تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بمناسبة اعياد نوروز، مضيفا أن “ترامب أعرب في برقيته، عن تهانيه بمناسبة أعياد نوروز، متمنياً للشعب العراقي الاستقرار والسلام”.

وأشار ترامب وفقا للبيان إلى أن “أميركا والعراق حققا تقدماً في محاربة عصابات داعش الإرهابية”، مؤكدا “رغبة بلاده في بناء علاقات أمنية واقتصادية مع العراق بما يعزز سبل التعاون ويخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

وقال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تشعر ”بخيبة أمل شديدة“ بسبب أداء الحكومة العراقية فيما يتعلق بتنفيذ التزامها بحماية قوات التحالف الذي تقوده واشنطن في البلاد.

كانت الحكومة العراقية قد أبلغت الولايات المتحدة بأن بغداد ستجري تحقيقا وافيا وتقدم للعدالة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الصاروخي الذي وقع الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وبريطاني واحد.( النهاية)